Uma pesquisa realizada pela Veritá Pesquisa de intenção de voto para Presidente da República mostra Bolsonaro (PL) à frente de Lula (PT) tanto na intenção de voto espontâneo quanto na intenção de voto estimulada.

A pesquisa ouviu 20.220 eleitores de 436 municípios brasileiros entre os dias 17 e 20 de outubro. Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR04043/2022, com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na pesquisa de intenção de voto espontânea, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (22), aparece com 47,5%. Lula (13) tem 44,1%, brancos/nulos somam 0,9% e ausentes, 7,5%. Considerando apenas os votos válidos, que é a regra utilizada pelo TSE para o resultado final, Bolsonaro tem 51,9% (49,9% - 53,9% com a margem de erro) e Lula soma 48,1% (46,1% - 50,1%).



Já no levantamento estimulado, Bolsonaro tem 49,4%, Lula 46,7%, brancos/nulos somam 2%, não sabem ou não responderam, 1,9%. O Veritá quis saber ainda quem venceria as eleições,

independente do voto deles e a maioria, 50,7%, responderam que Bolsonaro ganha. Outros 45,9% responderam Lula e ainda não souberam ou não responderam, 3,4%.



A pesquisa também perguntou aos eleitores se já sabiam em que vão votar no dia 30 de outubro e 92,5% afirmaram já ter certeza em quem vão votar; 5,3% ainda estão indecisos e 2,1%

disseram ter candidato, mas que ainda podem mudar o voto até o dia das eleições.

GÊNERO, IDADE, RENDA, ESCOLARIDADE E COR

Bolsonaro é o preferido entre os homens, com 52% contra 41% de Lula.

Já entre as mulheres, Lula é o favorito com 46,8% contra 43,6% de Bolsonaro.

No recorte por idade, o petista vence entre os mais jovens atingindo 47,7%. Já Bolsonaro lidera entre nas faixas etárias de 25 até acima de 60 anos com média de 48,2%.

No quesito renda, Bolsonaro lidera no grupo das pessoas que recebem mais de dois ou cinco salários mínimos, com 54,7% e 50,4% contra 38,4% e 41,7% de Lula. Já na faixa dos que recebem até dois salários mínimos, Lula está na frente, com 48,5% contra 41,8% de Bolsonaro.

No quesito escolaridade o petista lidera entre os que completaram o ensino fundamental com 48,8% contra 41,5% do ex-capitão. Entre os que completaram ou não o ensino médio e superior Bolsonaro lidera com 52,5% e 50%. Já Lula tem 40,1% e 42,2%.

No quesito cor, Bolsonaro lidera entre os Brancos, 53%, e Amarelos, 47%. Já Lula lidera entre os Negros, 53%, Pardos 46,6% e Indígenas 42,7%.

PONDERAÇÃO DOS DADOS

A coleta foi auto ponderada por regiões e unidades da federação. Após a coleta foi realizado ponderação para atribuir o peso correto a cada entrevista realizada de acordo com a sua representatividade. A ponderação neste caso foi feita com base nos percentuais por sexo, faixa etária e escolaridade. Este processo é necessário para a amostra represente fielmente a população estudada



