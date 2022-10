RIBEIRÃO DAS NEVES, MG (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste sábado (22) que não irá ficar "importunando" o pedetista Ciro Gomes por um apoio mais contundente na reta final das eleições.

"A gente não pode ficar tentando coagir ninguém para nos apoiar (...) Quero que o Ciro Gomes tenha liberdade de decidir o que ele quiser, como quiser e na hora que quiser. Não vou ficar importunando o candidato Ciro Gomes", disse Lula.

Ele afirmou ainda que o presidente do PDT, Carlos Lupi, e parlamentares da legenda já participaram de atividades com ele no segundo turno.

Quarto colocado nas eleições de 2022, Ciro Gomes anunciou apoio à candidatura de Lula no segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL), em decisão que acompanhou a do PDT, em um vídeo -mas não citou o nome de Lula. O pedetista também não participou ativamente da campanha do ex-presidente.

A senadora Simone Tebet (MDB) terceira colocada na corrida eleitoral, por sua vez, declarou apoio a Lula e tem atuado junto à campanha do petista. Ela participou de viagens com Lula pela primeira vez, em Minas Gerais, na sexta e neste sábado (22).

Lula falou à imprensa na manhã deste sábado em uma faculdade em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. O petista fará caminhada com apoiadores na região.

Lula estava acompanhado de Tebet, da ex-ministra Marina Silva (Rede), do senador Alexandre Silveira (PSD) e do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil.

Em Ribeirão das Neves, Lula venceu o seu adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), no primeiro turno. O petista teve 49,31% dos votos e Bolsonaro, 42,74%.

A visita de Lula ao estado mineiro faz parte da estratégia da campanha de focar as agendas no Sudeste, que concentra 42,6% do eleitorado nacional. O petista participou de duas caminhadas no estado nesta sexta: em Teófilo Otoni pela manhã e Juiz de Fora à tarde.

Aliados de Lula afirmam que agendas em Minas também são importantes na tentativa de diminuir os índices de abstenção. No primeiro turno, nacionalmente, o índice registrado foi de 20,95% -no estado, 22,28%.