SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula deve fazer uma comemoração discreta de seu aniversário de 77 anos, na quinta (27). No máximo, um bolo com a mulher, Janja, e familiares e amigos mais próximos.

No dia seguinte, acontecerá o debate da TV Globo, visto como crucial, e a ordem é que o petista descanse.

Depois de participar do primeiro debate do segundo turno das eleições 2022, realizado pelo UOL em parceria com a Band, Folha de S.Paulo e a TV Cultura, Lula deixou de ir ao organizado pelo SBT, que entrevistou Jair Bolsonaro.

"Sei que vai ter debate, mas eu não vou fazer mais debate que o necessário. Posso fazer um ou dois debates, mas eu quero ir para a rua conversar com esse povo", disse Lula após o resultado do 1º turno.

Pesquisa Datafolha divulgada em 19 de outubro mostrou que apenas 2% dos eleitores disseram ter mudado seu voto após ou assistir ou se informar sobre debate Folha/UOL/Bandeirantes/Cultura.

Segundo o instituto, 55% do eleitorado não assistiu o duelo entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Outros 25% viram algumas partes do embate e 20%, todo ele.