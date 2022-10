BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Após o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) reagir a uma operação da Polícia Federal, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), fez movimentos para tentar se afastar do aliado.

"Não tem uma uma foto dele comigo, nada", disse Bolsonaro.

Imagens dos dois juntos estão registradas e foram divulgadas pelo PTB, partido de Jefferson desde que Bolsonaro assumiu a presidência, em 2019.

A PF suspeita que o ex-deputado tenha lançado três granadas na direção dos agentes. Os policiais cumpriam neste domingo decisão de Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) contra Jefferson.

Após as primeiras informações do caso, Bolsonaro publicou nas redes sociais mensagem em que diz repudiar "ação armada" do aliado. Ele também informou ter envolvido diretamente o ministro da Justiça, Anderson Torres, e criticou as investigações.

Mais tarde, em uma live de sua campanha no Youtube, Bolsonaro tocou rapidamente no assunto, tentando se desvencilhar do aliado.

"Não tem uma uma foto dele comigo, nada", disse Bolsonaro, o que não condiz com a verdade, ignorando o fato de haver fotos dos dois juntos e os dois serem aliados.

Há diversas imagens dos dois, a exemplo das publicadas pelo PTB em abril e setembro de 2020.

O presidente também leu ao vivo a publicação que fez nas redes sociais e depois não tocou mais no assunto.

O ataque de Jefferson à PF foi inicialmente mencionado no evento online pelo ministro Fabio Faria (Comunicações). Ele rebateu publicação do deputado André Janones (Avante-MG) que colocava Jefferson como um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro.