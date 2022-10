NATAL, RN (FOLHAPRESS) - Um ato político liderado pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), em apoio ao candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terminou em correria e com um homem ferido, após um motociclista ter disparado ao menos dez tiros nas proximidades do evento em Macaíba, na região metropolitana de Natal, no início da noite deste domingo (23).

As informações foram confirmadas à reportagem pelo secretário de Comunicação do Estado, Daniel Cabral. A Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil investigam o caso. Nem prefeitura nem o governo potiguar confirmaram qual era o estado de saúde da vítima na noite deste domingo.

Fátima Bezerra, o vice eleito Walter Alves (MDB), a deputada estadual eleita Divaneide Basílio (PT), e vereadores participavam de uma caminhada pelas ruas do município de Macaíba quando os tiros começaram.

Os disparos foram feitos antes do discurso da governadora. Uma assessora que estava na caminhada descreveu a cena como apavorante.

A governadora Fátima Bezerra não deu entrevista sobre o assunto, mas confirmou, por meio do Twitter, que está bem e que confia plenamente na segurança do Estado. "Informo que as polícias Civil e Militar estão trabalhando para esclarecer o ocorrido", escreveu.

Em nota, a coordenação da campanha Lula Presidente no Rio Grande do Norte

afirmou que a governadora Fátima Bezerra e todos que a acompanhavam na atividade política estão bem.

"Ninguém da comitiva foi atingido pelos tiros disparados por um homem que trafegava em motocicleta nas proximidades do evento", disse o comunicado.

"A equipe de segurança da governadora agiu prontamente para proteger os participantes da atividade e, desde o momento do ocorrido, as polícias Civil e Militar estão fazendo diligências para apurar os fatos".

Em outro episódio neste domingo, dois carros com bandeiras do PT teriam sido alvejados em Natal. Fernando Mineiro confirmou o episódio. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que está averiguando os casos.

"Avalio (os episódios) como preocupantes porque não são fatos isolados. Tem uma escalada da violência que precisa ser contida. Nosso país precisa de paz", disse o deputado Mineiro.