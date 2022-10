BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Apoiadores maranhenses e piauienses do ex-presidente e candidato ao Planalto pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniram na divisa entre os dois estados em ato realizado no último domingo (23).

Teresina, a capital do Piauí e a única do Nordeste fora do litoral, se encontra com o município de Timon, no Maranhão. Entre as duas, há o rio Parnaíba e a Ponte da Amizade, que une as duas cidades e foi palco da manifestação em favor de Lula.

No ato, foram estendidas as bandeiras de todos os estados nordestinos, em especial as dos estados onde o evento ocorria, maiores.

No encontro, estiveram presentes o governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), o vice-governador eleito do Maranhão, Felipe Camarão (PT), e os senadores eleitos Wellington Dias (PT) e Flávio Dino (PSB). Regina Sousa, atual governadora do Piauí, também participou da manifestação.

Os políticos reforçaram a necessidade de combater as notícias falsas espalhadas durante a campanha, além de falas em favor do petista, pedindo o empenho de todos na última semana da corrida eleitoral.