FOLHAPRESS - A Câmara Municipal de Três Rio (RJ) exonerou nesta segunda-feira (24) o homem que agrediu o cinegrafista Rogério de Paula, de uma afiliada na TV Globo, em Levy Gasparian, durante o cerco para prisão do ex-deputado Roberto Jefferson.

Diogo Lincoln Resende era assessor parlamentar do vereador Robson Dentista (PSDB), que solicitou seu desligamento do gabinete. Em nota, a Câmara repudiou a atitude do ex-assessor. Ele também é investigado pela Polícia Civil sob suspeita de lesão corporal.

O cinegrafista está internado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. Seu quadro de saúde é estável.