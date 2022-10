Agência Brasil - Banner eleições 2022

O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, propôs hoje (24) aumentar o valor do piso salarial inicial dos policiais civis e militares. O candidato defendeu ainda fazer uma reestruturação das carreiras policiais e vincular as progressões salariais a metas atingidas.

“Nós vamos fazer uma reestruturação de carreira da polícia militar e civil e faremos a vinculação da progressão a um plano de metas. Vamos estabelecer um plano de metas que seja transparente, um plano de carreira que eu vou negociar com a categoria”, disse em sabatina promovida pelos veículos O Globo, Valor Econômico e Rádio CBN, na capital paulista.

“Mas, na minha opinião, eu gostaria que o piso inicial fosse maior que o atual. Para atrair bons profissionais precisamos oferecer um bom salário inicial”, acrescentou.Durante o evento, o candidato ainda defendeu que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) não seja privatizada, disse que pretende fazer um governo em parceria com partidos progressistas e afirmou que terras devolutas improdutivas serão destinadas para a produção de alimentos.

