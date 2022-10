Agência Brasil - Banner eleições 2022

Esta é a agenda dos dois candidatos à Presidência para esta terça. Candidatos terão agenda no Nordeste e no Sudoeste. O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): às 14h30 faz comício na Praça Cajaíba em Guanambi (BA), às 16h40 tem encontro com lideranças políticas e empresariais de Barreiras (BA) e às 18h30 realiza comício em Barreiras (BA).

às 7h25 concede entrevista à Rede Nova Brasil FM e às 18h30 realiza uma live..

