SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pesquisa do Ipespe em parceria com a Abrapel (Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais), feita com entrevistas por telefone e divulgada nesta terça-feira (25), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) empatados no limite da margem de erro, que é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula tem 53% das intenções de votos válidos (excluídos brancos, nulos e indecisos), enquanto Bolsonaro aparece com 47%. Os números são os mesmos da rodada anterior, divulgada na semana passada.

Em votos totais, o petista tem 50% das intenções de voto, ante 44% do atual chefe do Executivo. Brancos e nulos foram 4%, e os que não sabem ou não responderam, 2%.

O instituto entrevistou 1.100 eleitores entre os dias 22 e 24 de outubro e a pesquisa custou R$ 46.200. O nível de confiança é de 95,45%, e o número de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BR-08044/2022.

VOTOS VÁLIDOS

Lula (PT): 53% (tinha 53% na semana passada)

Jair Bolsonaro (PL): 47% (tinha 47%)

VOTOS TOTAIS

Lula (PT): 50% (tinha 49%)

Jair Bolsonaro (PL): 43% (tinha 44%)

Nenhum/branco/nulo: 4% (eram 6%)

Não sabe/não respondeu: 2% (eram 2%)

PESQUISA ESPONTÂNEA

Lula (PT): 47% (tinha 46%)

Jair Bolsonaro (PL): 43% (tinha 42%)

Nenhum/branco/nulo: 5% (eram 7%)

Não sabe/não respondeu: 5% (eram 5%)

SOBRE O INSTITUTO

O Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) é uma empresa de pesquisas fundada em 1986 e com sede no Recife. O instituto geralmente faz pesquisas eleitorais por telefone. Operadores ligam para eleitores selecionados conforme a distribuição de todo eleitorado brasileiro e os questionam sobre suas preferências eleitorais.