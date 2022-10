SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESSS|) - Uma das principais lideranças do PSDB, o senador Tasso Jeiressati (CE) decidiu se engajar na campanha presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

Nesta segunda-feira (24), ele usou um adesivo de Lula na camisa, pregado por Eudoro Santana, pai do ex-governador e senador eleito Camilo Santana (PT).

Durante os governo de Lula, Tasso foi um dos principais expoentes da oposição no Senado. Ele chegou a ser cogitado como vice na chapa de Simone Tebet (MDB) para a Presidência neste ano, mas acabou declinando na última hora em favor de sua colega Mara Gabrilli (PSDB-SP).

O cearense declarou voto no antigo adversário, no entanto, em nome da derrota do projeto representado por Jair Bolsonaro (PL), considerado autoritário.