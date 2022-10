SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O senador eleito Magno Malta (PL-ES) publicou um vídeo nas redes sociais ontem em que aparece com partes do rosto inchadas após, segundo ele, sofrer um acidente no hotel em que estava hospedado em Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia.

No vídeo, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) diz que o acidente envolveu um blintex, um tipo de vidro.

"Estou com esse monte de curativo aqui, nariz inchado, olho inchado. Andando no Nordeste para mudar os indecisos em favor do Brasil, sofri um acidente hoje pela manhã com um blindex no hotel onde estava hospedado. Fui bem atendido no hospital da Unimed em Vitória da Conquista", diz o senador eleito.

Segundo Malta, os médicos da unidade de saúde recomendaram que ele não seguisse a viagem em campanha pela reeleição de Bolsonaro por causa da pressão do avião, mas ele decidiu continuar participando dos atos.

"Mesmo desaconselhado pelos médicos, por causa da pressão do avião, vou cumprir porque sei que tem pessoas precisando ouvir o que tenho para falar", disse o bolsonarista.

Novas publicações de Magno Malta nas redes sociais mostram o senador eleito em atos em cidades do Piauí e do Maranhão.

Em busca de reduzir a vantagem que as pesquisas dão ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Nordeste, Bolsonaro fará campanha hoje no interior da Bahia, Estado onde o petista teve 69,73% dos votos válidos no primeiro turno, contra 24,31% de Bolsonaro.

O atual presidente terá um comício na cidade de Guanambi e depois fará campanha na cidade de Barreiras.