SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira (25) que a Polícia Federal foi "condescendente" e "não agiu corretamente" com o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) na sua prisão no domingo (23).

"O que aconteceu com seu Roberto Jefferson, ele deveria ter sido preso. A Polícia Federal, inclusive na minha opinião, não agiu corretamente. Ela foi condescendente com ele. E ainda quando ele saiu o policial foi oferecer: 'não, o senhor pode pedir o que quiser, que a gente vai atender'", disse Lula.

"Um cidadão que fazia questão de posar armado, com rifle, com revólver, com pistola. Ou seja, apologia da arma não leva ninguém a lugar nenhum. A arma não educa, a arma mata", disse Lula.

O ex-deputado, aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi preso pela Polícia Federal depois de tentar resistir a ordem judicial, disparar mais de 50 tiros de fuzil, segundo ele, e lançar três granadas contra os agentes. Dois deles ficaram feridos, sem gravidade.

As declarações do petista foram dadas na live "Brasil do Futuro", organizada por sua campanha, para que ele apresente propostas de seu plano de governo.

A live ocorreu no Studio SP, em São Paulo. Nela, o petista respondeu a perguntas feitas por cerca de 30 pessoas que ocupam o local.

Inicialmente, a campanha havia anunciado que o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), seu vice, a senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada no primeiro turno, e a ex-ministra Marina Silva (Rede) participariam da live respondendo as perguntas do público.

No entanto, houve o entendimento que parte do conteúdo dessa live deverá ser aproveitada nas peças de propaganda eleitoral do petista e, por isso, optou-se por ser uma conversa somente com Lula.

O petista teceu uma série de críticas a Bolsonaro durante a live. Em uma delas, sem citá-lo nominalmente, Lula disse que o chefe do Executivo não gosta de cultura e voltou a abordar a declaração de que "pintou um clima" com meninas venezuelanas afirmando que "esse cara é um pedófilo".

"E esse ignorante que está aí é contra a cultura. 'Ah, tem peça de teatro [com] homem beijando homem, então tudo não presta, tudo não presta'. Na verdade, é um purismo canalha que ele tenta mostrar na televisão. 'Ah, eu sou puro'. Puro? Um cara que vai num encontro com as meninas de 14 anos de idade e diz 'pintou um clima'? Esse cara é puro? Esse cara é um pedófilo", disse.

Ao final da live, foi exibido pela primeira vez um vídeo com artistas, Lula e a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, esposa do ex-presidente, cantando o jingle "Sem Medo de Ser Feliz", entre eles Chico Buarque, Marieta Severo, Preta Gil, Camila Pitanga e Maitê Proença. A maioria deles usava roupas brancas.

Ao chegar ao Studio SP para a live, o petista foi xingado por um apoiador de Bolsonaro. Na chegada, o ocupante de um prédio vizinho ao espaço cultural chamou Lula de "ladrão safado", sendo contestado por outros moradores da rua Augusta.

Quatro agentes da PF foram ao prédio, pediram que ele descesse e disseram que a atitude dele poderia configurar crime contra honra, cuja ação penal é iniciada mediante representação da vítima. Lula, porém, não quis dar continuidade ao caso.