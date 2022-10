SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou na noite desta terça-feira (25) nas redes sociais um novo vídeo com artistas e influenciadores digitais cantando o jingle "Sem Medo de Ser Feliz" ao lado do petista e de sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja.

O vídeo foi exibido pela primeira vez ao final da live que a equipe do ex-presidente organizou para que ele respondesse perguntas sobre propostas de seu plano de governo.

Participaram nomes como o cantor Chico Buarque, a escritora Conceição Evaristo, o humorista Gregorio Duviver, a cantora Preta Gil e as atrizes Marieta Severo, Camila Pitanga, Ciça Guimarães e Maitê Proença. A maioria deles vestia roupas brancas.

O novo clipe foi gravado no último dia 19, no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro.