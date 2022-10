SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A três dias da eleição, 92% dos eleitores se dizem totalmente decididos sobre em quem votarão para presidente, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (27). Outros 7% afirmam que ainda podem mudar o voto. Como o instituto arredonda valores, a soma pode ser diferente de 100% em alguns casos.

Disputam o cargo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL). Realizado de terça (25) a quinta-feira (27), o levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O instituto ouviu 4.580 pessoas em 252 municípios.

Na pesquisa anterior, divulgada na quarta (19), os valores eram, respectivamente, de 94% e 6%.

Entre os que declaram voto em Lula, 93% se dizem certos do voto (antes eram 94%) ?outros 7% dizem que ainda podem mudar (antes eram 5%). Já entre os que declaram voto em Bolsonaro, 94% afirmam estar convictos (antes eram 95%), frente a 6% que dizem que ainda podem mudar (antes eram 5%).

O nível de certeza é menor entre aqueles que declaram votar branco ou nulo: 30% afirmam que ainda podem mudar de ideia (na rodada anterior eram 21%), frente a 69% que se dizem totalmente decididos.

O Datafolha também perguntou aos eleitores voláteis, aqueles que ainda podem mudar de decisão, o que fariam caso alterassem sua intenção de voto. A maior parte deles, 59%, teria como "plano B" o voto nulo ou em branco, enquanto 15% optariam por Lula, e 21%, por Bolsonaro. Outros 5% dizem não saber.

Na rodada anterior, 61% diziam ter como alternativa anular ou votar em branco, 20% migrariam para Bolsonaro e 16% escolheriam Lula. Outros 3% estavam indecisos.

O Datafolha ainda avaliou o nível de conhecimento do número a ser digitado na urna entre os eleitores que declararam voto em um dos dois candidatos ou que disseram que anulariam. Entre os respondentes, 96% acertaram o número do candidato, 1% errou e 2% não sabiam o número do candidato em quem pretendem votar. Além disso, 1% não sabia como anular o voto.

Entre os eleitores de Lula, 97% acertaram, 1% errou e 2% não sabiam. Entre os eleitores de Bolsonaro, os índices foram os mesmos: 97% disseram corretamente, 1% errou e 2% não souberam.

A pesquisa divulgada nesta quinta-feira mostra um quadro altamente estável. Lula permanece à frente de Bolsonaro em intenções de voto, com 49% dos votos totais, ante 44% do candidato à reeleição. Brancos e nulos somam 5%, e indecisos, 2%. Em votos válidos, critério adotado pela Justiça Eleitoral para declarar o vencedor, em que votos em branco e nulos são excluídos, Lula teria hoje 53%, e Bolsonaro, 47%.

O levantamento não tem como finalidade prever o resultado, mas registrar a intenção de voto do eleitor no momento em que ele foi entrevistado. A pesquisa, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04208/2022.