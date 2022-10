SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que completa 77 anos nesta quinta-feira (27), disse que não vai comemorar com festa o aniversário porque precisa se preparar para o debate da Globo, marcado para esta sexta-feira (28).

Ele disse que passará o dia com filhos e netos antes de viajar para o Rio de Janeiro, onde fica a sede da emissora.

Antes de deixar a produtora em que treinou para o debate, Lula confraternizou com a equipe do programa eleitoral. Questionado sobre a sensação de chegar aos 77 anos, respondeu: "me sinto com 30".

Nascido em 27 de outubro de 1945, em Garanhuns, no interior de Pernambuco, Lula só foi registrado anos depois e acabou com a data de nascimento diferente no documento: 6 de outubro.

Com clareza do equívoco cometido, Lula sempre comemorou seu aniversário no dia 27 de outubro, não no dia 6.

Ele foi o sétimo dos oito filhos de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, a dona Lindu, casal de lavradores e com poucos recursos financeiros.