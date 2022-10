SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato ao Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT) não compareceu ao debate realizado pela TV Bahia, afiliada da Globo, nesta quinta-feira (27). Ele disputa o segundo turno com ACM Neto (União Brasil).

Com a ausência do petista, ACM Neto será entrevistado por cerca de 30 minutos conforme estabelecido nas regras do debate.

Jerônimo Rodrigues obteve 49,45% dos votos válidos no primeiro turno, ante 40,80% de ACM Neto.