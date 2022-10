RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta (27) indica que Jair Bolsonaro (PL) ampliou sua vantagem entre eleitores que se declaram brancos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retomou sua distância entre os que se dizem negros.

No primeiro grupo, o presidente cresceu de 50% para 54% na última semana, ao mesmo tempo em que o petista caiu de 44% para 40%. Isso fez o intervalo entre eles se expandir de 6 para 14 pontos percentuais, fora da margem de erro de dois pontos.

Já entre pardos, a maior parcela da população, Lula reabriu sua diferença de 3 para 9 pontos. Variou de 48% para 51%, ao passo que o rival oscilou de 45% para 42%. Movimento semelhante ocorreu entre pretos: o ex-presidente tem agora 60%, contra 34% do mandatário.

Os que pretendem votar em branco ou anular vão de 4% a 5% de acordo com a cor da pele, e os indecisos, de 1% a 2%.

No Brasil, 42% do eleitorado se declara pardo, 35%, branco, e 14%, preto, segundo o Datafolha. Amarelos e indígenas não foram incluídos porque as bases de dados são muito pequenas.

O Datafolha ouviu 4.580 pessoas em 252 municípios entre terça (25) e esta quinta-feira (27). A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrada sob o código BR-04208/2022 no Tribunal Superior Eleitoral. A margem de erro geral do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

As pesquisas eleitorais são um retrato da intenção dos eleitores no momento em que as entrevistas são feitas, e não uma projeção do resultado eleitoral, que só será conhecido no dia do pleito, com a apuração oficial.