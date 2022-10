SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diferentes comícios a favor de Jair Bolsonaro (PL) e de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se cruzaram nesta sexta-feira (28) em Ananindeua, no Pará, gerando um atrito entre dois políticos presentes nos atos: o governador reeleito do Pará, Helder Barbalho (MDB), que apoia Lula, e o deputado bolsonarista Éder Mauro (PL-PA).

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver o momento em que os comícios se encontram nas ruas: Barbalho está em cima de um caminhão cantando a música "Sal no Bolsonaro". Em seguida, Éder Mauro começa a xingar o governador de um carro de som com apoiadores de Bolsonaro.

"Lula é ladrão e tu é ladrão, seu safado", grita o parlamentar no microfone. Em resposta, Barbalho passa mandando beijos ao deputado e fazendo uma coreografia junto a outros eleitores de Lula.

Em sua conta no Instagram, o deputado compartilhou um vídeo do momento. "Não mando recado, é na lata mesmo", escreveu.

Veículos da imprensa paraense divulgaram diferentes ângulos do encontro entre Barbalho e Éder Mauro.

Helder Barbalho declarou apoio a Lula no 2º turno. Após ser reeleito em 1º turno com 70,41% dos votos, Helder Barbalho declarou apoio a Lula e passou a realizar comícios em favor da candidatura do petista.

A Executiva do MDB divulgou que ficaria neutra no segundo turno das eleições presidenciais. O nome do partido para a presidência, Simone Tebet, também se aliou a Lula na reta final da campanha.