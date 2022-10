BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Michelle Bolsonaro participou na manhã deste sábado (29), véspera do segundo turno das eleições, de uma carreata em Brasília com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Os manifestantes começaram a se reunir no estacionamento do estádio Mané Garrincha depois das 8h.

Assim que a primeira-dama chegou ao local, por volta das 9h45, a carreata saiu pelas principais vias da capital federal. Ao lado da deputada federal Celina Leão (PP-DF), vice-governadora eleita do Distrito Federal, Michelle desfilou em um jipe e não subiu no trio elétrico, nem no carro de som.

Ela também não falou com a imprensa e, ao longo do trajeto, apenas acenou para apoiadores e fez o número de urna de Bolsonaro com os dedos. Os manifestantes participaram do ato em carros, motos e caminhões, levando bandeiras com o rosto do presidente, além de bandeiras do Brasil. Havia também um boneco "pixuleco", que representa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trajado de presidiário.

Também estiveram presentes no evento a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e senadora eleita Damares Alves (Republicanos-DF) e a deputada federal reeleita Bia Kicis (PL). Os deputados distritais Joaquim Roriz Neto (PL) e Thiago Manzoni (PL) foram outros que compareceram neste sábado.

"Hoje já é uma pré-comemoração da vitória e vai ser muito maior do que vocês pensam", disse Damares enquanto aguardava a chegada dos demais participantes.