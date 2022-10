SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) disputarão o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo (30).

Confira onde os candidatos irão votar e acompanhar a apuração dos votos da disputa.

LULA

O petista irá votar na manhã de domingo (30), na Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, em São Bernardo do Campo (SP). Após votar, segundo o site de Lula, o político irá atender a imprensa no local. Já o ex-governador e candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSB), votará às 11h no Colégio Santo Américo, no bairro Jardim Colombo, na zona oeste da cidade de São Paulo.

No período da tarde, o candidato à presidência irá se deslocar com o Alckmin ao Hotel Novotel São Paulo Jaraguá Conventions, no centro da capital paulista, onde acompanharão a apuração dos votos a partir das 17h.

Às 20h30, Lula deve fazer pronunciamento à imprensa, já tendo em vista os resultados parciais divulgados pelo TSE.

BOLSONARO

Jair Bolsonaro votará na Escola Municipal Rosa da Fonseca, no bairro Vila Militar, na zona oeste do Rio de Janeiro. O horário não foi informado.

Em nota à reportagem, a Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) explicou que a previsão é que Bolsonaro retorne a Brasília após votar e acompanhe a apuração no Palácio da Alvorada.

A reportagem questionou a Secom sobre informações onde o vice de Bolsonaro, o general Braga Netto (PL), votaria, porém, não houve retorno até a última atualização desta matéria.