SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada federal Carla Zambelli (PL) disse ter sido agredida após entrar armada em um bar no Jardins, na zona oeste de São Paulo na tarde deste sábado (29), e mandou um homem deitar no chão.

As imagens estão sendo compartilhada em vídeo nas redes sociais.

"Eu estava almoçando com meu filho no bar, um homem começou a me xingar e falar que o Lula iria ganhar. Eu tenho porte federal de armas, [mostrei] até para ele parar", disse a deputada à Folha de S.Paulo.