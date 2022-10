SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera com 57% dos votos válidos contra 43% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Rio de Janeiro, segundo pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (29), a um dia da votação do segundo turno.

A margem de erro do levantamento no estado é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

No levantamento anterior, publicado na quinta-feira (27), Bolsonaro registrava no estado 56% de votos válidos e Lula, 44%. O critério de votos válidos, que exclui brancos e nulos, é o considerado pela Justiça Eleitoral para declarar o vencedor.

Em votos totais, o candidato do PL tem hoje no Rio 53%, e o do PT, 41%. Brancos e nulos somam 4%, e 3% não sabem.

Nacionalmente, Lula tem 52% dos votos válidos, e Bolsonaro registra 48%, de acordo com a nova pesquisa.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 831 pessoas no estado do Rio de Janeiro, entre sexta-feira (28) e este sábado (29). O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-08297/2022. O índice de confiança é de 95%.

Bolsonaro, que fez carreira política no Rio de Janeiro, conta no segundo turno com o apoio do governador Cláudio Castro (PL), que se reelegeu no primeiro turno, derrotando o candidato ligado a Lula, Marcelo Freixo (PSB). O PT também reforçou a campanha no estado na reta final.

No primeiro turno, o mandatário teve 51,09% dos votos válidos no Rio, enquanto o petista marcou 40,68%.

O estado do Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do país, com 12,8 milhões de eleitores.

No quesito rejeição, Lula está à frente no estado, com 54% dos entrevistados respondendo que não votariam de jeito nenhum nele. O índice de Bolsonaro é de 42%.

Há ainda um percentual de 5% das pessoas no estado que respondem que o voto para presidente pode mudar até o momento da votação. Por outro lado, 95% dizem que já estão totalmente convictos sobre a decisão.