SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista Glenn Greenwald, marido do deputado federal David Miranda (PDT-RJ), declarou, neste sábado (29), esperar que o companheiro "esteja no caminho permanente da recuperação desta vez", já que teve "bons dias" desde 25 de outubro. David está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), na zona sul do Rio de Janeiro, há quase três meses após sentir fortes dores abdominais, posteriormente diagnosticadas como um quadro de infecção gastrointestinal.

Neste sábado, quando questionado sobre o quadro do marido, o jornalista citou os "bons dias" do internado em comparação com uma atualização feita por ele no dia 25 de outubro. "Ele ainda não está melhor. Ainda está na UTI. Houve alguns sinais encorajadores na última semana, mas ainda é uma luta. É um processo de recuperação longo, excruciante e árduo, mas a única coisa que importa é que ele volte para casa no final", escreveu Glenn no dia 25.

No final de setembro, o marido do ex-parlamentar havia dito que David apresentou "um progresso excelente e emocionante", quando "estava acordado, comunicativo, começou a fazer exercícios ativos e nossos filhos o visitavam diariamente".

"Parecia que os dias ruins tinham ficado para trás. Os médicos começaram até a discutir uma possível data de transferência da UTI. Infelizmente, no início de outubro, vários contratempos e complicações surgiram de repente, que paralisaram e até reverteram o seu progresso. Essas complicações trouxeram momentos difíceis e até bastantes assustadores nesta última semana. Mas agora parece que David conseguiu superar isso. Mais uma vez, durante grande parte do dia, ele permanece acordado e comunicativo", declarou Glenn em setembro.

Ainda em setembro, a Justiça Eleitoral homologou a renúncia do deputado federal David Miranda, até então candidato à reeleição para a Câmara dos Deputados, após a família do parlamentar anunciar a desistência da disputa em razão da internação.

David Miranda e Glenn Greenwald são casados há 14 anos e, juntos, são pais de dois garotos.