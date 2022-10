O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, pediu hoje (29) que os mais de 156 milhões de brasileiros em condições de votar compareçam amanhã às urnas. Em pronunciamento de rádio e televisão, ele frisou que o comparecimento e o voto são os mais importantes instrumentos da cidadania. "Amanhá o Brasil dará mais um importante e decisivo passo em nossa caminhada de desenvolvimento e progresso. Garantindo o fortalecimento democrático e a estabilidade republicana', afirmou.

Alexandre de Moraes parabenizou os mais de 123 milhões que foram às urnas no primeiro turno. Disse que o número de votos brancos e nulos, no último dia 2, foi o menor das últimas cinco eleições. Elegendo 27 senadores, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais e 15 governadores.

Segundo o TSE, haverá votação em 5.570 municípios e em 181 localidades no exterior.

Alexandre de Moraes afirmou que o TSE e o Supremo Tribunal Federal reforçaram a obrigatoriedade do fornecimento integral do transporte público, principalmente o gratuito. E que a Justiça Eleitoral reforçou o treinamento e os procedimentos para que nao aconteçam episódios de filas do primeiro turno em.alguma zonas do país.

Neste segundo turno, haverá eleições em 12 estados: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

O primeiro turno registrou mais de 118 milhões de votos validos em 472.075 urnas. As abstenções somaram mais de 32 milhões.

