BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, votou neste domingo (30) na escola Madre Carmen Sallés, em Brasília.

Diferentemente do primeiro turno, Nogueira evitou as filas que se formaram no local e só foi à seção eleitoral quando não havia mais nenhum eleitor na sua frente.

O ministro foi questionado por jornalistas sobre quando será finalizado o relatório de fiscalização do pleito, mas ficou em silêncio.