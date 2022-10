BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) votou na manhã deste domingo (30) em um colégio na região da Pampulha, em Belo Horizonte. A presidente chegou ao local na companhia de deputados do PT mineiro.

Ela disse acreditar na vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo ela, está na hora do PT voltar à Presidência.

"Eu tenho uma grande expectativa de vitória. Quando eu saí do Palácio do Planalto, por causa daquele impeachment absolutamente ilegal e fraudulento, eu disse que nós voltaríamos. Para mim, hoje é o dia que chegou esse momento de nós voltarmos", afirmou Dilma.

A petista afirmou que a especialidade do partido é ganhar as eleições no segundo turno. Para ela, as eleições de 2018 foram atípicas, porque Lula foi impedido de concorrer.

"As duas eleições do Lula e as minhas duas eleições, nós nunca ganhamos no primeiro turno, nós sempre quase chegamos. Mas a gente sempre ganhou no segundo turno", disse ela.

A ex-presidente foi recebida por um grande grupo de apoiadores, que a aplaudiram ao descer do carro. Um pequeno grupo de eleitores de Jair Bolsonaro (PL) vaiaram Dilma e entoaram gritos de apoio ao atual presidente.

Após votar, a petista segue para São Paulo, onde acompanhará a apuração ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.