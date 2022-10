PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - O candidato do PL ao Governo do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni, votou às 8h55min no Colégio João Paulo I, na zona sul de Porto Alegre.

Ele chegou acompanhado da primeira-dama, Denise Lorenzoni, do senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos) e do filho, deputado estadual eleito Rodrigo Lorenzoni (PL).

Antes de ir à urna, Onyx falou que o último foco da campanha foi na Capital, em razão da força da esquerda na cidade.

"A gente está com uma expectativa muito otimista em relação a eleição de hoje. A partir do meio-dia me reuno com a família para aguardar com serenidade e tranquilidade o resultado", disse Onyx.

Na primeira entrevista posterior ao voto, prometeu ser um governador que "andará pelo estado" sempre de terça a sábado e estabelecer um gabinete de métricas e metas de cada secretaria.

As demais agendas do candidato são acompanhar o voto da mulher e entrevistas em rádios e TVs locais. A partir das 13h30min, se reserva com a família. Uma coletiva de imprensa está marcada para as 19h, em um hotel da zona norte de Porto Alegre.

Onyx disputa o segundo turno com Eduardo Leite (PSDB), que busca a reeleição.