SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, chegou às 8h40 ao Colégio Madre Alix, na zona sul de São Paulo, para votar e aguardou na fila por dez minutos. Pouco antes de sua chegada, a urna da seção travou e precisou ser reiniciada.

Sem falar com a imprensa, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) aceitou pedidos de fotos de eleitores. Do colégio, o ministro segue para o Centro Cultural São Paulo para acompanhar um teste de urna.

Mais cedo, no Twitter, Moraes desejou aos eleitores um "ótimo domingo de votação", com "paz, segurança, consciência e esperança".

Na noite de sábado (29), o ministro a realização de qualquer operação pela Polícia Rodoviária Federal contra veículos utilizados no transporte público de eleitores. O ministro também vetou a divulgação do resultado de operações da Polícia Federal relacionadas às eleições.