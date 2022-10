SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT) votou às 9h20 deste domingo (30) em um colégio no bairro de Brotas, em Salvador. Ele estava acompanhado do governador Rui Costa (PT) e do seu candidato a vice, Geraldo Júnior (MDB).

"Não estamos votando apenas para eleger um presidente e um governador. Esta eleição é para dizer qual Brasil nós queremos, qual Bahia nós queremos, agora e no futuro, para nossos filhos e nossos netos", disse o petista, que prometeu aumentar a frente de votos de Lula na Bahia.

Jerônimo também fez críticas ao adversário ACM Neto (União Brasil). "Nós temos um time, um projeto político. Não uma pessoa só, como é na oposição, em que ele quer ser dono da Bahia. O dono da Bahia é o povo da Bahia."