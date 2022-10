SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que até as 11h30 deste domingo (30) foram substituídas 1.883 urnas eletrônicas no país, representando 0,35% do total dos equipamentos que podem ser usados.

São 472.075 urnas de votação e mais 64.918 de contingência (a serem utilizadas em caso de defeitos de equipamentos).

Até o momento não houve a necessidade de votação manual em nenhum município.