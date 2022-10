Isabella Oliveira - Prefeita Margarida Salomão vota na manhã deste domingo (30)

A Prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), votou na manhã deste domingo (30) no Colégio Machado Sobrinho, na Rua Constantino Paleta, no Centro. Ela falou com a imprensa sobre a boa relação dela com o candidato Lula (PT), caso eleito, e a necessidade de superar toda situação de violência no cenário político atual.

"Eu tenho uma excelente relação com o presidente Lula. No período que eu fui deputada eu era dirigente nacional do PT. Tive muitas oportunidades de estar com ele pessoalmente, então tenho expectativas e muita facilidade para articular com ele e com todo o entorno. Não há nenhuma pessoa, independente de ser ou não do PT, que tem a chance de ser ministro ou ministra com quem eu não tenha relações pessoais. Com esses termos acho que melhora muito para Juiz de Fora", afirma Margarida.

Sobre a situação de violência no cenário político nacional ela comenta.

"A violência me preocupa como uma incidência extremamente negativa na cena política. Nós precisamos entrar em outra fase, com mais civilidade mais respeito de um modo melhor de ser".

FOTO: Isabella Oliveira - Prefeita reafirma boa relação com canditado Lula (PT)

Isabella Oliveira - Prefeita reafirma boa relação com canditado Lula (PT)

