SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A Polícia Rodoviária Federal realiza neste domingo (30) de segundo turno uma série de operações em estradas federais nas proximidades de cidades do interior de estados do Nordeste.

Foram constatadas blitze em cidades como Cuité (PB), Jacobina (BA), Zé Doca (MA), Caxias (MA), Serra Talhada (PE), Salgueiro (PE) e Garanhuns (PE), segundo relatos de prefeitos, deputados e senadores de estados do Nordeste.

A região tem maioria de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que a Polícia Rodoviária Federal descumpriu ao longo deste domingo (30) de eleição uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e tem feito abordagens em transportes públicos.

Segundo números internos da PRF aos quais a Folha de S.Paulo teve acesso, o órgão já tinha realizado 514 ações de fiscalização contra ônibus até as 12h35.

O número de abordagens no segundo turno já é 70% maior do que o que foi registrado na primeira etapa do pleito, no dia 2 de outubro ?não é possível estimar se essas abordagens ocorrem antes ou depois da votação desses passageiros.

Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), proibiu em decisão na noite deste sábado (29) a realização de qualquer operação pela Polícia Rodoviária Federal contra veículos utilizados no transporte público de eleitores.

Moraes afirma em sua decisão que o descumprimento da decisão poderá acarretar a responsabilização criminal dos diretores das corporações por desobediência e crime eleitoral.

As ações da Polícia Rodoviária Federal foram criticadas por prefeitos, que afirmam que as blitze têm atrapalhado o deslocamento de eleitores que vivem na zona rural, mas votam em seções eleitorais na zona urbana nas cidades.

Prefeito de Cuité, na Paraíba, Charles Camarense (PSB) criticou a realização das operações pela PRF na entrada da cidade: "Não quero acreditar que essa é uma ação orquestrada para que o povo não possa votar", afirmou.

Ele ainda conclamou aos moradores da cidade que não desistam de votar: "Vamos aqui dizer ao povo que, enquanto eles quiserem oprimir para o povo não vir votar em Lula, a gente vir votar sim."

Em Jacobina (343 km de Salvador), também foi registrada uma operação da Polícia Rodoviária Federal na entrada da cidade.

O prefeito Tiago Dias (PC do B) foi ao local e conversou com os agentes da PRF: "Amanhã, se quiserem botar 50 viaturas aqui, eu sou a favor. Mas hoje não, não tem sentido. Pela primeira vez na história tem blitz no dia da eleição. Eu nunca vi isso na minha vida".

O senador Humberto Costa (PT-PE) publicou em suas redes sociais vídeos com casos semelhantes nas cidades de Serra Talhada e Garanhuns, no interior de Pernambuco.

Em Garanhuns, um eleitor gravou um vídeo relatando situação similar. O homem afirma que o ônibus em que ele, e outros eleitores estavam, foi abordado por agentes da PRF quando seguiam para o local de votação.

"A PRF acabou de parar esse ônibus aqui e o pessoal está impedido, pelo menos por enquanto, de seguir até o local de votação. Tentativa de atrasar o pessoal, para que o pessoal não chegue", afirma.

Senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino (PSB) destacou que houve uma operação na cidade de Caxias (MA) e informou que o partido fará uma representação à Justiça Eleitoral para que apure a legalidade da operação policial.

Procurada pela reportagem na manhã deste domingo, a Polícia Rodoviária Federal ainda não se manifestou sobre as operações em estados do Nordeste.

*

Colaborou Felipe Nunes