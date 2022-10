TRE MG - Presidente do TRE, o desembargador Maurício Soares ressalta a importância do comparecimento dos mineiros às urnas

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Maurício Soares, e o chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Eduardo Felisberto Alves avaliaram em coletiva a manhã de votação do segundo turno nesse domingo (30). Segundo coronel Eduardo, em Carandaí, Cachoeira Dourada e Monte Alegre de Minas três eleitores foram detidos por fotografar ou filmar as urnas. A quarta prisão ocorreu no município de Poté, no Vale do Mucuri, de um eleitor que entregava bottons na porta do local de votação. Além dessas foram registradas outras 37 infrações.

O coronel destacou que, em nenhuma das ocorrências, houve registro de violência. "É importante ressaltar nesse primeiro momento o trabalho que foi feito na estruturação para que o processo eleitoral pudesse ser desencadeado pela manhã. Estivemos quase mil policiais empenhados na manhã na região metropolitana. Só com a distribuição de urnas, em torno de 49 mil urnas distribuídas pela PM, nos locais e 10 mil locais de votação em todo o estado."

Não houve também segundo o chefe do Estado-Maior, nenhuma dificuldade para os eleitores." Tanto para o eleitor comum, quanto aqueles eleitores que gozam da prioridade do voto, o idoso,a grávida, o policial em serviço, nenhum problema. Tampouco filas que pudesse atrapalhar a votação. Os locais estão apresentando uma fluidez muito boa." Sobre as questões relativas ao transporte público, o coronel Eduardo Felisberto ressaltou que não foi feito nenhum registro sobre o assunto. Ele destacou que, mediante alguma violação, é imprescindível comunicar à polícia.

"Importante dizer que, para que qualquer medida ser tomada, é preciso ter o registro da ocorrência. Não adianta só a denúncia na rádio e na TV, precisa ser registrado para formalizarmos a denúncia para o Tribunal, para que as providências possam ser tomadas por parte desse", orienta.



O desembargador Maurício Soares, presidente do TRE-MG, reiterou que a manhã de votação foi tranquila, sem nenhum registro de problema que possa interferir no andamento das eleições. "Estamos com 148 urnas que foram substituídas, isso aconteceu em 97 municípios,que corresponde a 0.30% do nosso total e está absolutamente dentro do previsto. Essas urnas foram todas substituída e as urnas eletrônicas que foram colocadas no lugar estão funcionando perfeitamente."

O disque eleitor recebeu em torno de 1.100 ligações. Porém, conforme o desembargador, as principais demandas recebidas por essa plataforma, são informações sobre locais de votação. Em Bias Fortes foi registrada interrupção de energia em uma escola. "Lá votam 127 eleitores. A Cemig está lá para restabelecer a luz. Esse local de votação continua a funcionar normalmente. Até porque a bateria da urna tem ai uma capacidade de 10 horas de funcionamento sem a energia elétrica."

Sobre o descumprimento do passe livre no metrô de Belo Horizonte, o desembargador Maurício Soares informou que tem conhecimento das denúncias, no entanto, a competência de avaliação das queixas é do Supremo Tribunal Federal. "Parece que é uma ação popular que corre na Justiça Federal. As informações que temos são de que um cidadão entrou com a ação foi deferido, o metrô está sendo comunicado. Não temos reclamações sobre o transporte de passageiros urbanos em ônibus."

Maurício ainda destacou que visitou alguns locais de votação e não havia filas longas e, por conta de ter apenas um cargo para ser votado, o tempo de espera é reduzido.







Tags:

Bolsonaro | Haddad