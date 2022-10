BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal decidiu restringir na tarde deste domingo (30) a entrada de carros na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Até então, somente a Praça dos Três Poderes estava fechada, inclusive para o acesso de pedestres.

A decisão foi tomada "após avaliação do gabinete de gestão estratégica", segundo a secretaria. O bloqueio foi feito entre a Rodoviária do Plano Piloto e a via L4. No primeiro turno, o local foi fechado no período noturno, após o início da apuração dos votos.

A expectativa da secretaria é que a Esplanada seja ocupada por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por sua vez, devem se concentrar na Torre de TV, também na região central do Plano Piloto.

