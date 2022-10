BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, começam a chegar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, após a finalização do horário de votação em todo país. Cerca de 200 pessoas já se reúnem no local por volta das 17h10 deste domingo (30).

A maioria dos apoiadores veste roupas verde e amarela e exibe bandeiras do Brasil ou camisetas da seleção.

Dois caminhões estão posicionados no gramado diante do Congresso Nacional, mas até agora não há oradores ou discursos. Cerca de 30 policiais militares estão posicionados próximos ao local, ao lado do Ministério da Saúde.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal restringiu a entrada de carros na Esplanada na tarde deste domingo. Mais cedo, somente a Praça dos Três Poderes estava fechada, inclusive para a entrada de pedestres.

A militância do PT deverá se reunir próximo à torre de TV, também na região central de Brasília.