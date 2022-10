Paulo Inácio - Mídias começam chegar no Cartório Eleitoral

Com encerramento das votações às 17h, horário de Brasília, as apurações iniciaram em todo país neste domingo (30). Em Juiz de Fora, as mídias com os votos dos juiz-foranos já começaram a chegar no Cartório Eleitoral, localizado na Avenida Itamar Franco, no Centro.

Conforme as mídias vão chegando no Cartório Eleitoral, elas são descarregadas e os votos enviados para Central que computa os votos dos eleitores do município. Já estão em apuração 41 urnas de 309 seções de zona 153. Por volta das 18h54, todas as mídias já estavam com o Cartório Eleitoral, com exceção dos dados dos distritos.



Até o momento, cerca de 50,92% dos votos em Juiz de Fora já foram contabilizados. Lula (PT) está na frente na cidade, com 53,87% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem 45,13%.



Agentes de trânsito e guarda municipal orientam os motoristas na Itamar Franco. Parte da via está interditada para a chegada dos mesários.

Votação Nacional e votação mineira



No âmbito nacional, aos 69% dos votos apurados, Lula (PT) passou à frente de Bolsonaro, com 50,07% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem 49,93%. Em Minas Gerais, estado onde o petista saiu vitorioso no primeiro turno, com 55,57%, Bolsonaro está na frente com 50,58% e Lula tem 49,42%.



Ocorrência

Um eleitor votou no lugar de outra pessoa em uma seção do Bairro São Mateus, Zona Sul. O eleitor que foi vítima da situação teve o direito de votar negado. A condução deste caso deve ser informada com maior detalhes após o pleito.

FOTO: Paulo Inácio - Apuração dos votos em Juiz de Fora

