ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Sergipe parou um micro-ônibus que levava passageiros do município de Propriá para a capital Aracaju. A ação, registrada em vídeo por um eleitor, contraria determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que proibiu operações nas estradas.

De acordo com as imagens divulgadas em redes sociais e confirmadas pela PRF, o veículo foi parado pelos agentes rodoviários federais na BR-101, nas proximidades do município de Laranjeiras. No vídeo é possível ver o policial federal entrar no veículo para verificar se os passageiros estavam com o cinto de segurança. Segundo um dos presentes, que pediu anonimato, o policial pediu para verificar a validade do extintor e solicitou documentos.

Ainda segundo ele, a ação durou cerca de 15 minutos. O motorista foi multado porque estava com o toxicológico vencido e liberado em seguida.

Em nota a PRF explica que o objetivo é "garantir a mobilidade, a segurança viária e o combate ao crime nas rodovias".