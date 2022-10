ARACAJU SE (FOLHAPRESS) - O empresário Fábio Mitidieri (PSD), 45, venceu a eleição para governo de Sergipe neste domingo (30), projeta o Datafolha. Ele derrotou neste segundo turno o senador Rogério Carvalho (PT), 54.

Na contramão de seus aliados políticos, Mitidieri declarou apoio ao ex-presidente Lula (PT), o que acirrou o embate com o adversário petista, que acionou a Justiça Eleitoral. A ação impediu o candidato do PSD de usar a imagem de Lula em materiais de campanha.

Ao longo da eleição, Mitidieri apresentou propostas de combate à fome, descentralização dos serviços de saúde e geração de emprego. O candidato utilizou ainda como estratégia atrair um eleitorado de conservadores e progressistas. Para isso, defendeu que "o voto não é agarrado".

Aposta do PSD para a sucessão do atual governador, Belivaldo Chagas, que está em seu segundo mandato, ele contou com aliança do senador eleito Laércio Oliveira (PP), liderança local e representante do governo de Jair Bolsonaro em Sergipe e do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT).

Poucos dias antes das eleições, Mitidieri passou mal e não pôde participar do último debate. Na quarta (26), foi levado às pressas a um hospital particular de Aracaju com quadro de astenia, intensa dor torácica, vertigem, náuseas e sintomas respiratórios persistentes, sendo liberado neste sábado (29).

Fábio Mitidieri é natural de Aracaju, empresário e formado em administração. Foi eleito vereador de Aracaju em 2008, concorreu ao cargo de deputado estadual em 2010, mas renunciou à candidatura. Em 2014, foi eleito deputado federal por Sergipe, sendo reeleito em 2018.

Derrotado nas urnas, Rogério Carvalho teve como um dos aliados no segundo turno o candidato do PL ao governo, Valmir de Francisquinho, que decidiu apoiar o petista após ter a candidatura indeferida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por improbidade administrativa.

No primeiro turno, Valmir obteve 457.922 votos, que foram considerados nulos, à frente de Carvalho, com 338.796.

O desafio da campanha do petista ao governo foi tentar desvincular sua imagem do voto na resolução do Congresso sobre o orçamento secreto, que contrariou a orientação da bancada do PT no Senado.

Depois de ter sido aprovado com folga na Câmara, o texto que manteve os repasses da emenda de relator enfrentou dificuldade no Senado. A votação foi desempatada por Carvalho, que se posicionou a favor da proposta, o que seu partido considerou um "fato grave".

O voto do candidato foi utilizado como munição pela campanha de Mitidieri.

COMO O DATAFOLHA FAZ A PROJEÇÃO

Para projetar a vitória de um candidato, o Datafolha acompanha os dados da apuração divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e, por meio de um sistema próprio, faz a projeção do resultado considerando o peso que cada mesorregião tem em relação ao total de eleitores de cada estado. Quando há um número razoável de votos apurados em todas as mesorregiões, seguindo composição do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), há um ponto em que é possível estimar que um candidato não pode mais ser ultrapassado, e, portanto, projetar sua vitória.