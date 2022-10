Com mais de 13% das urnas apuradas, o candidato Fábio (PSD) lidera a disputa pelo governo de Sergipe, com 55% dos votos válidos. Em seguida, Rogério Carvalho (PT) aparece com 44,23%.

Fábio (PSD) tem 45 anos, é deputado federal por dois mandatos e também já foi vereador de Aracaju. Teve 38,91% dos votos válidos no primeiro turno. Natural da capital sergipana, ele é formado em administração e já ocupou os cargos de secretário municipal de Esportes e de Estado de Trabalho. Para vice, o partido anunciou o nome do empresário Zezinho Sobral (PDT), 57 anos.

Rogério Carvalho (PT) é médico e professor, Carvalho, 54 anos, já trabalhou como secretário de Saúde de Aracaju, deputado estadual e federal, secretário de Saúde do estado de Sergipe. Teve mais de 44,7% dos votos válidos no primeiro turno. Natural de Lagarto (SE), atualmente é senador e vai disputar a sua primeira eleição para o governo do estado. O empresário Sérgio Gama (MDB), 48 anos, será o vice na chapa.

