MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O atual governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), 43, conseguiu a reeleição para o comando do estado neste segundo turno após superar o senador Rodrigo Cunha (União Brasil), 41, projeta o Datafolha.

A eleição alagoana ficou marcada pela operação da Polícia Federal contra Dantas, que chegou a ser afastado do governo do estado pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) até o fim deste ano. A decisão foi revogada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) na última segunda-feira (24).

Como o afastamento foi determinado entre o primeiro e o segundo turno das eleições --e Paulo Dantas concorreu à reeleição--, os ministros destacaram que o Judiciário deve evitar decisões que interfiram na disputa eleitoral.

Os dois candidatos tiveram apoios diferentes. Dantas contava com o suporte do ex-presidente Lula (PT), do senador Renan Calheiros e de Renan Filho (ambos do MDB), eleito ao senado nesta eleição.

Neste segundo turno, o candidato derrotado na disputa ao governo e ex-prefeito de Maceió Rui Palmeira (PSD) também se aliou a Dantas.

Enquanto isso, Cunha tinha o suporte do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), e do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), que deixou o seu antigo partido (PSD) para apoiar Jair Bolsonaro (PL) na disputa contra Lula neste segundo turno.

Maceió foi a única capital do Nordeste em que Bolsonaro venceu seu adversário durante o primeiro turno.

Cunha, porém, diferentemente de seus apoiadores, declarou neutralidade em relação à disputa presidencial, fato que foi explorado pela campanha de Dantas durante o pleito. Em 2018, Cunha já havia se declarado neutro no segundo turno à Presidência do Brasil. Na ocasião, ele disse que não se sentia representado por nenhuma das candidaturas.

Paulo Dantas é acusado de organização criminosa e lavagem de dinheiro em suposto esquema de desvios na Assembleia Legislativa de Alagoas. Conforme os autos, o esquema teria começado em 2019, quando o governador era deputado estadual.

Ele é suspeito de ser um dos beneficiários de salários recebidos por servidores fantasmas que estariam sendo desviados por meio de saques, segundo a apuração. Em nota, Dantas declarou que uma ala da PF permitiu ser aparelhada para atender interesses políticos e eleitorais.

"Sob pretexto de investigar acusações de 2017, essa parte da PF pediu à Justiça o meu afastamento do cargo, a três semanas do segundo turno, e estando com 20 pontos de vantagem. A tentativa de criar alarde perto da confirmação da vitória é fácil de ser desconstruída: foi anunciada por adversários, evidenciando a manipulação da operação policial."

A operação, inclusive, foi o que mais chamou atenção durante a campanha eleitoral do segundo turno, sendo utilizada por Rodrigo Cunha nos debates. No período, Lula visitou Maceió e declarou que estava com Dantas, apesar de ter sido aconselhado a não fazer a visita.

O ex-presidente declarou, ainda, que enxergava no processo de Dantas semelhanças com o seu próprio, na intenção de tirá-lo da disputa pelo cargo.

"Não sou advogado, não vou me meter. Mas posso dizer a você que, na minha opinião, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Essa condenação precipitada sua me cheira a minha condenação. Por que eu fui condenado? Exatamente para evitar que eu fosse candidato em 2018. Quem é que tem interesse de evitar que você seja candidato? Alguém", afirmou, na ocasião.

Paulo Suruagy do Amaral Dantas é formado em Administração de Empresas pelo Centro Universitário Cesmac e atuou como prefeito do município de Batalha por dois mandatos, além de ter sido deputado estadual até vencer a eleição indireta para o governo de Alagoas após Renan Filho se licenciar do cargo para disputar o senado.

COMO O DATAFOLHA FAZ A PROJEÇÃO

Para projetar a vitória de um candidato, o Datafolha acompanha os dados da apuração divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e, por meio de um sistema próprio, faz a projeção do resultado considerando o peso que cada mesorregião tem em relação ao total de eleitores de cada estado.

Quando há um número razoável de votos apurados em todas as mesorregiões, seguindo composição do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), há um ponto em que é possível estimar que um candidato não pode mais ser ultrapassado, e, portanto, projetar sua vitória.