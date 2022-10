- Agência Brasil tira dúvidas sobre o segundo turno das eleições

Um eleitor foi impedido de votar após ter seu nome confundindo por um dos mesários em uma seção eleitoral no bairro São Mateus, região Sul de Juiz Fora.

De acordo com informações do juiz do Cartório da 153ª Zona Eleitoral, José Alfredo, na hora da votação, ao se apresentar, o mesário trocou os nomes dos eleitores. Com isso, o eleitor que teve o nome confundindo foi impedido de votar na seção.

Ainda segundo o juiz, o caso se configura como falha humana e não há punição para nenhuma das partes sobre o ocorrido. Além disso, ele informou que esse foi um caso isolado e que não altera o resultado das eleições.