Divulgação - Comemoração Lula eleito

As comemorações da vitória de Lula (PT) como novo presidente do Brasil nos próximos quatro anos em Juiz de Fora será concentrada na noite deste domingo (30) na Praça da Estação, no Centro.

Guardas municipais já estão posicionados no local para fazer a segurança. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) fará interdições nas vias do entorno da praça de acordo com a quantidade de pessoas que se concentrarem no local.

A travessa Dr. Prisco já está interditada.

FOTO: Divulgação - Comemoração Lula eleito

Divulgação - Comemoração Lula eleito

Tags:

Bolsonaro | Eleições | Senado