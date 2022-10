BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Coordenador da campanha petista no Distrito Federal, o deputado distrital Leandro Grass (PV) afirmou que a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) coloca o Brasil de volta no caminho do diálogo e da democracia.

"O Brasil retoma o caminho do diálogo, do respeito e da democracia. Foi a vitória do amor contra o ódio. É hora de reunificar o país e devolver o Estado brasileiro ao seu povo", afirmou Grass.