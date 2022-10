JOÃO PESSOA, PB (FOLHAPRESS) - O governador reeleito na Paraíba, João Azevêdo (PSB), foi recebido em clima de festa por apoiadores e militância no comitê do PSB, que fica na principal avenida de João Pessoa. Ele falou com o povo e em seguida participou de uma coletiva de imprensa onde reforçou o compromisso com os paraibanos, além de agradecer pela reeleição.

"Gratidão por tudo que vocês fizeram, pela luta que lutaram junto conosco. Não foi fácil, mas essa vitória é coletiva! Eu fico muito feliz de compartilhar esse momento importante pra Paraíba e para o Brasil."

No segundo turno das eleições, João recebeu o apoio de Lula (PT) e celebrou a vitória dupla no segundo turno. "Uma vitória dupla, uma vitória da democracia! Fico feliz de ter sido eleito em um momento tão importante e de ter sido eleito com o presidente Lula, nós vamos reconstruir esse país."

A concentração para comemorar a vitória nas urnas, aconteceu em frente ao comitê do candidato, na Avenida Epitácio Pessoa.

Nas redes sociais, o candidato derrotado para governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima (PSDB) agradeceu os votos do povo paraibano e desejou sorte e responsabilidade ao governador eleito. Ele disse que continuará lutando por uma Paraíba de oportunidades