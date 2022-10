SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) parabenizou o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por meio de sua conta no Twitter na noite deste domingo (30).

"Parabéns Lula, pela vitória. Venceu a Democracia, venceu o Brasil!", escreveu o tucano, ao publicar uma foto sua com Lula.

No último dia 27, o ex-presidente havia gravado um vídeo no qual pedia voto para Lula no segundo turno.

"Meus amigos e minhas amigas, você que melhorou de vida com o Real e acredita no Brasil, nessas eleições, não tem dúvida: vote no 13, vote no Lula. Porque ele vai melhorar mais ainda a sua vida", dizia o tucano no filme.