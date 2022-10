SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleito presidente pela terceira vez, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu o pleito deste domingo (30) em 13 estados. Já o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), ficou na frente em 14, contando o Distrito Federal.

No cômputo geral, Lula teve 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro.

Considerando os três maiores colégios eleitorais do país, o resultado repetiu o visto no primeiro turno. O petista levou Minas Gerais (segundo maior), e o atual presidente, São Paulo (primeiro) e Rio (terceiro).

No Nordeste, de onde vieram neste domingo diversos registros de operações da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que miraram ônibus, todos os nove estados preferiram o petista.

No Sul e no Centro-Oeste, os sete estados, como esperado, preferiram o chefe do Executivo.

Houve algum equilíbrio na região Norte. Amazonas, Pará e Tocantins deram vitória a Lula. Já Bolsonaro levou Acre, Amapá, Rondônia e Roraima.

