SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eleito o novo governador de Sergipe neste domingo (30), Fábio Mitidieri (PSD) comemora a vitória, promete lutar pela geração de emprego e pela melhoria dos serviços de saúde em Sergipe. Já seu principal rival na disputa, Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores (PT), conquistou o segundo lugar em número de votos válidos. Ambos os políticos se pronunciaram sobre o resultado.

Eleitor do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fábio Mitidieri falou ainda sobre como será sua relação com o presidente eleito. "Lula é o presidente que povo escolheu é com quem eu vou trabalhar, porque Sergipe não pode ter ideologia na gestão. Ele será o presidente que eu vou bater à porta. Vou trabalhar com ele, como eu sempre disse que faria com quem fosse eleito presidente."

Rogério Carvalho, que obteve 48,30% dos votos válidos, recebeu a imprensa para comentar o resultado das eleições. O petista agradeceu aos seus eleitores, destacou que a democracia deve ser respeitada. "Quero desejar a Fábio que ele faça um governo voltado para os mais pobres e que ajude as pessoas a saírem da fome e da miséria. Desejo tudo de bom para ele e que ele seja um grande governador. Que Deus o abençoe e o ilumine. Que ele faça o melhor governo que puder fazer", diz.

Aos eleitores, Carvalho também agradeceu pelos votos recebidos. "Só tenho a agradecer a todos que votaram em mim, a todos aqueles que confiaram na gente. Na democracia, a gente pode ganhar e pode perder. Eu reconheço Fábio como governador do estado de Sergipe e desejo que ele tenha discernimento e que Deus dê a ele toda força que precisa para governar", afirmou.