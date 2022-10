SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou não ter conversado com o presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda, mas recebeu os parabéns pela vitória do vice na chapa presidencial, Braga Netto. O atual presidente da República perdeu a eleição em 2º turno para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tarcísio prometeu uma "relação republicana" com o presidente petista para "fazer a diferença pelo estado de São Paulo". O político fez o primeiro discurso exclusivo para a Record TV e depois fez um pronunciamento oficial.

O carioca e ex-ministro da Infraestrutura venceu o segundo turno contra Fernando Haddad (PT) em uma disputa que repetiu a polarização entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), apoiador de Tarcísio. Por volta das 19h27, com 95,1% das urnas apuradas, Tarcísio tinha 55,3% dos votos, contra 44,7% de Haddad.

A eleição ao Palácio dos Bandeirantes foi a estreia de Tarcísio nas urnas -ele nunca havia concorrido a um cargo eletivo antes. Também é a primeira vez que o Republicanos, partido fundado por bispos da Igreja Universal do Reino de Deus, chega ao comando do estado mais rico do país, que está sob o domínio do PSDB há 28 anos.

Seu vice será o ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth (PSD), 53. Além da sigla de Ramuth, a coligação reuniu PL, PTB, PSC e PMN.

Afilhado político de Bolsonaro, Tarcísio deixou o ministério em março para concorrer ao governo paulista, a pedido do presidente. A primeira etapa do pleito terminou com Tarcísio na frente, com 42,32%, e Haddad em segundo, com 35,7%, contrariando os levantamentos eleitorais.