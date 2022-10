SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às 18h44 deste domingo (30), quando 67,76% das urnas estavam apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou à frente do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) no sistema de contagem de votos divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Antes, Bolsonaro tinha ficado por mais de 1 hora e meia na primeira colocação nas parciais atualizadas em tempo real pelo TSE.

A ultrapassagem, que não era uma garantia de vitória, foi comemorada como gol por petistas em todo país. A projeção do Datafolha confirmando a vitória saiu cerca de 20 minutos depois, às 19h05. A confirmação do resultado pelo TSE aconteceu às 19h55, com 98,81% das seções totalizadas.

As inversões na liderança das eleições têm relação com a velocidade com que estados enviam os dados para a contagem dos votos, realizada pelo TSE.

Segundo o tribunal, a transmissão dos dados não ocorre de forma simultânea por causa do limite de infraestrutura de telecomunicações em locais distantes dos grandes centros.

Ao longo de toda a apuração, a curva de crescimento do petista foi constante, já o atual presidente registrou sempre curva de queda. Em nenhum momento, ao longo da contabililização dos votos esse processo se inverteu.

A principal vantagem de Bolsonaro na apuração ocorreu às 17h10, quando o chefe de Executivo registrou 55,58%, e Lula teve 44,42%. Depois disso, a diferença diminuiu de forma consistente a cada atualização do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).